Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, Torino ospiterà i Campionati Assoluti Primaverili di tuffi, attirando numerose atlete e atleti nazionali. La manifestazione vedrà la partecipazione di stelle azzurre come Pellacani e Santoro, che gareggeranno nelle diverse specialità previste. La città piemontese si conferma così come centro di riferimento per questa disciplina, offrendo un palcoscenico importante per i migliori tuffatori italiani.

Torino si conferma ancora una volta la capitale dei tuffi per l’Italia. D a venerdì 24 a domenica 26 aprile sarà proprio la città piemontese ad ospitare i Campionati Assoluti Primaverili, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi nel calendario nazionale. Si tratta della tredicesima edizione che si disputerà nell’impianto Monumentale, che è ormai da tempo la sede storica della rassegna tricolore, con il solo trasferimento per tre anni a Bolzano. In quel di Torino saranno presenti tutti i principali protagonisti dei tuffi italiani, a cominciare anche da chi aveva fatto sognare nello scorso Mondiale di Singapore, Chiara Pellacani e Matteo Santoro, capaci di mettersi al collo la medaglia d’oro nel sincro misto dai tre metri e con la romana con anche poi due bronzi individuali al collo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, tutte le stelle azzurre presenti agli Assoluti Primaverili. Ci saranno Pellacani e Santoro

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