Polemica su Marattin Pld insulta un attivista con deformità facciale | Sei davvero molto brutto

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, si trova di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta, il politico ha scritto un commento sui social che ha scatenato le critiche: rivolgendosi a un attivista con una deformità facciale, Marattin ha scritto “Tu invece mi sembri davvero molto brutto”. La frase ha provocato indignazione tra gli utenti, che hanno accusato il rappresentante politico di aver usato un linguaggio offensivo e poco rispettoso. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, è stato criticato sui social per un commento nei confronti di un cittadino con una deformità facciale che aveva definito un suo post "indecente": "Tu invece mi sembri davvero molto brutto", ha risposto. E dopo la polemica: "Piccino, ci sei rimasto male".

