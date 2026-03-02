Romina Carrisi ha annunciato durante un'intervista a Verissimo la fine della relazione con Stefano Rastelli, padre del suo figlio Axel Lupo. La donna ha dichiarato di non provare più lo stesso sentimento di prima, citando una forte incompatibilità come motivo della separazione. La notizia arriva dopo un periodo caratterizzato da voci sulla loro crisi.

Ospite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo. Con le lacrime agli occhi, ha spiegato i motivi della rottura: "È un anno che io non provo più quello che provavo prima. Non puoi forzarti ad amare qualcuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Romina Carrisi a Verissimo: “Con il padre di Axel è finita”. Toffanin commossaDa sempre il salotto di Verissimo è il luogo ideale per i protagonisti del mondo dello spettacolo per raccontare grandi gioie, ma anche grandi dolori.

Jasmine Carrisi e la chirurgia: “Ho esagerato con il filler alle labbra, fermata da mio padre Al Bano”Jasmine Carrisi racconta il suo rapporto con la chirurgia estetica, ammettendo di essersi fatta influenzare dagli standard dei social e di aver...

Tutto quello che riguarda Romina Carrisi.

Temi più discussi: Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: Con il padre di Axel è finita, ma ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. La reazione di Romina Power; Romina Carrisi si è separata dal padre del figlio: Non c'era più una base di rispetto; Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: Non lo amo più come prima, troppo incompatibili; ''Non puoi forzarti ad amare qualcuno, è un fallimento'': Romina Carrisi annuncia in tv la fine dell’amore ...

Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: Non lo amo più come prima, troppo incompatibiliOspite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo ... fanpage.it

''Non puoi forzarti ad amare qualcuno, è un fallimento'': Romina Carrisi annuncia in tv la fine dell’amore col padre di suo figlioRomina Carrisi ha annunciato la fine della relazione con il padre di suo figlio. La 38enne ha avuto il bambino, Axel Lupo ... gossip.it

Romina Carrisi si è seperata dal padre di suo figlio Alex Lupo facebook