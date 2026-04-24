Trump vuole vendicarsi degli alleati | Spagna fuori dalla Nato le Falkland non più britanniche

Un'email interna del Pentagono ha preso in considerazione misure contro alcuni alleati della NATO, descrivendoli come “difficili” nel contesto del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra le ipotesi indicate c’è anche la sospensione della Spagna dall’Alleanza. Inoltre, si sono fatte discutere modifiche alla sovranità delle Falkland, che potrebbero non più essere considerate territori britannici. Queste proposte sono state riportate da fonti ufficiali e analizzate dai media.

Trump vuole vendicarsi degli alleati: Spagna fuori dalla Nato, le isole Falkland non più britanniche. Meloni lo critica Una email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti “difficili” nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall’Alleanza. Lo scrive Reuters, secondo cui tra le opzioni allo studio ci sarebbe anche una revisione della posizione degli Stati Uniti rispetto alla rivendicazione britannica delle isole Falkland. La nota esprimerebbe frustrazione per la riluttanza di alcuni alleati a concedere agli Usa l’accesso alle basi e i diritti di sorvolo per la guerra contro l’Iran....🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump vuole vendicarsi degli alleati: Spagna fuori dalla Nato, le Falkland non più britanniche Notizie correlate “Spagna fuori dalla Nato e le Falkland all’Argentina”. Trump vuole vendicarsi, ma non lo può fareRoma, 24 aprile 2026 – Dopo Ivan il Terribile, Donald il Vendicatore, che però rischia di diventare il classico “can che abbaia, ma non morde”. Leggi anche: Spagna fuori dalla Nato: si può davvero espellere un Paese membro? Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’iran sull’orlo di una guerra civile fra moderati e oltranzisti ?; Sostenere Ruffini per scegliere Gentiloni. Così Prodi vuole vendicarsi di Schlein; La partita tra la famiglia Berlusconi e quello che resta di Tajani. Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/nato-trump-vuole-espellere-spagna-il-mancato-appoggio-iran-ma-trattato-vieta-AI00VpgC - facebook.com facebook La storia delle isole Falkland che Trump vuole «restituire» all’Argentina per punire Starmer x.com