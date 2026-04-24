Recentemente si è parlato di un possibile allontanamento della Spagna dalla Nato, dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti ha sollevato questa ipotesi a causa del mancato supporto in Iran. La discussione si concentra su cosa significherebbe effettivamente espellere un Paese membro dall'Alleanza e quali procedure siano previste per attuare una simile decisione. La questione ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico e nei circoli diplomatici.

Entrare nella Nato è difficile, ma uscire per espulsione lo è ancora di più. Secondo quanto riportato da Reuters, Washington sarebbe al lavoro su una risposta politica contro i Paesi non allineati nelle operazioni militari degli Stati Uniti contro Teheran. Nel mirino il Regno Unito, ma soprattutto la Spagna. Madrid ha infatti negato l’uso delle basi militari sul proprio territorio, comprese Rota e Morón, e dello spazio aereo nazionale per attacchi contro l'Iran. Una decisione che il governo socialista di Sánchez ha giustificato con il richiamo al rispetto del diritto internazionale. Tra le ipotesi al vaglio degli Usa, dunque, ci sarebbe l’esclusione dei rappresentanti spagnoli dagli incarichi rilevanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna fuori dalla Nato: si può davvero espellere un Paese membro?

Notizie correlate

“Spagna fuori dalla Nato e le Falkland all’Argentina”. Trump vuole vendicarsi, ma non lo può fareRoma, 24 aprile 2026 – Dopo Ivan il Terribile, Donald il Vendicatore, che però rischia di diventare il classico “can che abbaia, ma non morde”.

Leggi anche: Trump può davvero portare gli Usa fuori dalla Nato? Ecco cosa dicono le leggi

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Trump si scaglia contro la Spagna sulla Nato e mette in dubbio la sua economia nonostante i dati Fmi; Trump stila la lista dei 'cattivi' Nato: quali sono gli alleati a rischio e le possibili punizioni; Tigre di carta: è ora di uscire dalla NATO; LIVE | Iran, il ministro degli esteri Araghchi domani ad Islamabad per discutere gli sviluppi della guerra.

Gli Usa vogliono la Spagna fuori dalla Nato? Una mail del Pentagono apre il caso. Sanchez: Valgono solo atti ufficialiLa rabbia di Trump contro Madrid, dopo che il governo ha negato agli Usa l'uso delle basi militari per la guerra contro l’Iran: I nostri ... huffingtonpost.it

Spagna fuori dalla Nato: può davvero succedere? Chi decide e cosa dice il dirittoL'Alleanza Atlantica torna a scricchiolare, questa volta a causa di un'indiscrezione pubblicata dall'agenzia Reuters riguardo un'email interna del Pentagono. La comunicazione prende in esame diverse o ... tg.la7.it

Spagna fuori dalla Nato La minaccia americana e quello che prevedono i trattati: cosa può fare davvero Washington La mail del Pentagono ha scosso l'Alleanza, ma il testo del 1949 non contempla sospensioni Leggi l’articolo completo di Alfredo Zermo al lin - facebook.com facebook

Spagna fuori dalla Nato: può davvero succedere Chi decide e cosa dice il diritto x.com