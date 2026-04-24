Trump scommette sugli psichedelici | via libera alla nuova cura mentale

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che permette di velocizzare l’approvazione e l’utilizzo di trattamenti psichedelici per scopi terapeutici. La decisione mira a facilitare l’accesso a queste sostanze, considerate promettenti in campo medico, e a promuovere la ricerca su nuovi approcci per le cure mentali. L’atto coinvolge diverse agenzie governative e si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle politiche sanitarie.

? Cosa sapere Trump firma ordine esecutivo per accelerare l'accesso ai trattamenti psichedelici negli Stati Uniti.. Il provvedimento stanzia 50 milioni di dollari per la ricerca sulle patologie psichiatriche gravi.. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo alla scrivania di Lincoln per accelerare l’accesso ai trattamenti medici basati su sostanze psichedeliche, aprendo una nuova stagione nella gestione della salute mentale negli Stati Uniti. La decisione, presa nell’Oval Office con la presenza del podcaster Joe Rogan, non si configura come una semplice liberalizzazione delle sostanze, ma come un cambio di rotta sistemico che mira a ridefinire i percorsi di ricerca e approvazione scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump scommette sugli psichedelici: via libera alla nuova cura mentale Trump sotto osservazione: quali interrogativi sulla sua salute mentale L’analisi Notizie correlate Svolta USA: Trump scommette sugli psichedelici per curare la menteDalla Casa Bianca è arrivata una decisione che mira a scardinare uno dei nodi più critici della salute pubblica statunitense: la gestione delle... Trump, l’apertura alla ricerca sugli psichedelici: svolta sanitaria o azzardo politico?Trump apre alla ricerca su LSD e psichedelici: possibili terapie per PTSD e depressione, tra innovazione scientifica e rischi ancora da valutare In... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lsd e psichedelici, Trump apre alla ricerca: Obiettivo, sostanze accessibili in ambiti teraupetici controlla…; Svolta USA | Trump scommette sugli psichedelici per curare la mente; Trump l’apertura alla ricerca sugli psichedelici | svolta sanitaria o azzardo politico?. Giorgia Meloni scappa più veloce che può dal suo recente passato: da Trump, da Orbán, da Netanyahu, da Santanchè. Scommette sulla fine di un ciclo e sulla possibilità di esistere, nel prossimo. L’editoriale di Jacopo Tondelli facebook “ #trump e #orban tutte e due le scommesse della #meloni sono andate perdute ma il costo lo stiamo pagando” @MassimGiannini @diMartedi #dimartedì x.com