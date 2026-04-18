Trump l’apertura alla ricerca sugli psichedelici | svolta sanitaria o azzardo politico?

Recentemente, un ex presidente ha annunciato di aver cambiato posizione riguardo alla ricerca su sostanze psichedeliche come LSD e altre di origine naturale. Questa decisione potrebbe influenzare il percorso di studi sulle possibili terapie per disturbi come il PTSD e la depressione. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi vede opportunità di innovazione medica e chi teme rischi legati a un ritorno a pratiche sperimentali non ancora pienamente comprese.

Trump apre alla ricerca su LSD e psichedelici: possibili terapie per PTSD e depressione, tra innovazione scientifica e rischi ancora da valutare In un contesto globale sempre più segnato da una crisi diffusa della salute mentale,la decisione di Donald Trump di aprire alla ricerca su LSD e altre sostanze psichedeliche rappresenta un cambio di rotta potenzialmente storico nella politica statunitense sulle droghe.L’annuncio, affiancato da figure influenti come Robert F. Kennedy Jr. e il podcaster Joe Rogan, segna un punto di svolta nel dibattito tra proibizionismo e innovazione terapeutica. Secondo quanto emerso,l’obiettivo principale dell’iniziativa è affrontare quella che lo stesso Trump ha definito una delle emergenze più urgenti negli Stati Uniti: la salute mentale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump, l’apertura alla ricerca sugli psichedelici: svolta sanitaria o azzardo politico? Notizie correlate Svolta USA: Trump scommette sugli psichedelici per curare la menteDalla Casa Bianca è arrivata una decisione che mira a scardinare uno dei nodi più critici della salute pubblica statunitense: la gestione delle... Svolta nel caso di Hicham: dall’emergenza in strada alla presa in carico sanitariaRisolutivo il lavoro di squadra tra Comune di Villa Santa Lucia, Garante Regionale per le disabilità, Asl e Procura di Cassino Per mesi ha vissuto in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Trump attacca Meloni, Usa-Iran verso nuovi colloqui. Il piano dell'Europa per Hormuz; L’Iran riapre Hormuz. Trump: Lo chiudo io, anzi accordo vicino; Iran: Apriamo lo Stretto per tutta la durata della tregua in Libano. Trump: La Nato stia alla larga da Hormuz. Netanyahu scioccato da Trump, la mossa Usa che spiazza Israele e cosa cambia nella guerra in Iran e LibanoNetanyahu chiede chiarimenti a Trump dopo il divieto degli Usa ai raid in Libano: scontro sulla tregua, possibili impatti sulla guerra in Iran ... virgilio.it Nikkei al galoppo (+4,8%), Cina in corsa. Trump: Usa fuori dalla guerra con o senza accordo. Discorso alla nazione mercoledì 1 aprileI mercati asiatici rimbalzano, spinti dall'apertura USA alla fine del conflitto in Iran e disponibilità di Teheran Trump annuncia il possibile ritiro dall'Iran entro settimane, con o senza accordo, ... milanofinanza.it Guerra Iran, Trump: «Senza una svolta la guerra riprenderà» facebook Il Papa: “Sono in Africa per incoraggiare i cattolici, non per discutere con Trump” x.com