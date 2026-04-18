Negli Stati Uniti, una recente decisione presa dalla Casa Bianca punta a modificare le politiche riguardanti le terapie per le malattie mentali. In particolare, si ipotizza un cambio di approccio verso l’uso di sostanze psichedeliche come possibile metodo di trattamento. La scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche precedenti, aprendo la strada a possibili nuove vie per affrontare le problematiche di salute mentale.

Dalla Casa Bianca è arrivata una decisione che mira a scardinare uno dei nodi più critici della salute pubblica statunitense: la gestione delle patologie mentali. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a potenziare la ricerca federale sulle sostanze psichedeliche, tra cui l’LSD, con l’intento di permetterne l’utilizzo in contesti terapeutici rigorosamente regolamentati, pur mantenendo la loro illegalità nel resto del Paese. Il provvedimento punta a offrire una via d’uscita a chi convive con sintomi invalidanti, offrendo la speranza di recuperare una qualità di vita superiore. Durante la presentazione dell’iniziativa, il Presidente ha sottolineato come l’accesso a tali trattamenti possa avere un impatto enorme, qualora i risultati confermassero le aspettative già presenti nell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta USA: Trump scommette sugli psichedelici per curare la mente

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