Trump proroga la sospensione del Jones Act contro il caro petrolio

Un ex presidente ha deciso di prorogare di 90 giorni la sospensione di una legge marittima che limita il trasporto di petrolio tra gli Stati Uniti. La misura è stata adottata per cercare di contenere l'aumento dei prezzi del carburante, causato da un conflitto internazionale con l'Iran. La decisione riguarda specificamente il settore del trasporto marittimo e la distribuzione di petrolio nel paese.

Donald Trump ha deciso di prorogare per 90 giorni la sospensione di una legge marittima che limita il trasporto di petrolio all'interno degli Stati Uniti, nel tentativo di arginare l'aumento dei prezzi causato dalla guerra contro l'Iran. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sui social media. Il Jones Act del 1920 impone che le spedizioni nazionali utilizzino navi costruite in Usa, di proprietà americana e con equipaggio a stelle e strisce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trump proroga la sospensione del Jones Act contro il caro petrolio Notizie correlate Leggi anche: Trump sospende il Jones Act, cos’è la legge “sovranista” del 1920 sul trasporto del petrolio negli Usa Guerra all’Iran, Trump sospende il Jones Act per arginare il prezzo del petrolioL’operazione “Epic fury” fa saltare quello che è stato un pilastro della politica marittima americana per oltre un secolo. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Medio Oriente, Ghalibaf lascia i negoziati. Hegseth: 'Buon accordo o colpiremo di nuovo' - LIVEBLOG. Trump proroga la sospensione del Jones Act contro il caro petrolioAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it L'amministrazione Trump potrebbe sospendere il Jones Act per contenere l'impennata dei prezzi del petrolioL'amministrazione Trump sta valutando la sospensione del Jones Act, una legge marittima federale vecchia di un secolo. Una deroga consentirebbe alle petroliere straniere di trasportare carichi tra i ... it.euronews.com