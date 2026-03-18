Il governo ha annunciato la sospensione del Jones Act in risposta alla crisi petrolifera, nell’ambito dell’operazione denominata “Epic fury”. Questa misura interrompe le norme che regolano il trasporto marittimo negli Stati Uniti, una politica che dura da più di cento anni. La decisione mira a influenzare i prezzi del petrolio e a rispondere alle sfide attuali nel settore energetico.

L’operazione “ Epic fury ” fa saltare quello che è stato un pilastro della politica marittima americana per oltre un secolo. L’Amministrazione Trump ha annunciato che allenterà temporaneamente i vincoli del Jones Act, una legge che limita le modalità di trasporto del petrolio all’interno degli Stati Uniti, nel tentativo di arginare l’aumento dei prezzi dei carburanti dovuto alla guerra in Iran. Donald Trump ha sospeso i requisiti del Jones Act per 60 giorni “al fine di mitigare le perturbazioni a breve termine del mercato petrolifero, mentre le forze armate statunitensi continuano a perseguire gli obiettivi dell’Operazione Epic Fury”, ha dichiarato su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, Trump sospende il Jones Act per arginare il prezzo del petrolio

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