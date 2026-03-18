Trump sospende il Jones Act cos’è la legge sovranista del 1920 sul trasporto del petrolio negli Usa

L’ex presidente americano ha deciso di sospendere temporaneamente il Jones Act, una legge del 1920 che regola il trasporto di petrolio e merci tra i porti negli Stati Uniti. La misura è stata annunciata in risposta alle recenti tensioni internazionali e alle difficoltà nel settore energetico. La sospensione permette alle navi straniere di operare nel mercato statunitense senza rispettare le usuali restrizioni.

Roma, 18 marzo 2026 – Dice che il diavolo fa le pentole ma noi i coperchi. Vero. Ma in questo caso Donlad Trump cerca di mettere un coperchio al pentolone in ebollizione da lui creato (la guerra in Iran con relati aumenti dei prezzi dei carburanti). Trump accusa la Nato: "Errore sciocco" sullo Stretto di Hormuz L’aumento della benzina. Un male per le pompe di benzina nostrane che non risparmia gli automobilisti oltreoceano. Tanto che l’ aumento della benzina è stato accompagnato negli Usa dalla comparsa di un “adesivo anti-Trump” in prossimità di molti distributori statunitensi. Trump sospende il Jones Act. Un dissenso che rischia di non far bene al tycoon e al quale l’amministrazione Usa tenta di porre un freno calmierando i prezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump sospende il Jones Act, cos’è la legge “sovranista” del 1920 sul trasporto del petrolio negli Usa Articoli correlati Guerra all’Iran, Trump sospende il Jones Act per arginare il prezzo del petrolioL’operazione “Epic fury” fa saltare quello che è stato un pilastro della politica marittima americana per oltre un secolo. Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderloIl Merchant Marine Act of 1920, più noto come Jones Act, torna ciclicamente al centro del dibattito politico americano ogni volta che i prezzi... Contenuti e approfondimenti su Trump sospende il Jones Act cos'è la... Temi più discussi: L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act; Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderlo; Trump sospende per 60 giorni il Jones Act contro il caro petrolio; Iran, Trump: Fermare impero malvagio Teheran più importante del petrolio. Trump sospende il Jones Act, cos’è la legge sovranista del 1920 sul trasporto del petrolio negli UsaLa mossa dell’amministrazione statunitense mira a contenere i costi di trasporto del greggio nel periodo della guerra in Iran in modo da contenere gli aumenti del carburante che stanno creando malcont ... quotidiano.net Trump sospende per 60 giorni il Jones Act contro il caro petrolio(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - L'amministrazione Trump ha annunciato una sospensione di 60 giorni di una legge marittima che limita il trasporto di petrolio all'interno degli Stati Uniti, nel tentativo ... tuttosport.com L'amministrazione Trump sta valutando la sospensione del Jones Act, una legge marittima federale vecchia di un secolo. Una deroga consentirebbe alle petroliere straniere di trasportare carichi tra i porti statunitensi, dato che i prezzi del petrolio rimangono al - facebook.com facebook L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act x.com