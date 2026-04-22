Dietro la tregua USA-Iran c’è un vuoto di potere | ecco perché i negoziati vacillano

Da panorama.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano, ma il loro andamento è caratterizzato da molte incertezze. La tregua attuale si mantiene, anche se il fragile equilibrio tra le parti rende difficile prevedere sviluppi concreti. La situazione rimane complessa, con segnali di instabilità che evidenziano le difficoltà di raggiungere un accordo duraturo. La mancanza di un pieno accordo politico alimenta le tensioni e il rischio di riprese violente.

Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran regge, ma resta appeso a un equilibrio estremamente precario. Il presidente americano Donald Trump, nonostante i segnali iniziali di rigidità, ha scelto di prorogare la tregua, chiarendo di non voler riaprire immediatamente il confronto militare e di attendere una proposta formale da parte di Teheran prima di qualsiasi decisione definitiva. Una scelta che, secondo il Wall Street Journal, punta a lasciare spazio alla diplomazia, ma che si scontra con una realtà iraniana sempre più frammentata. Da un lato, infatti, Teheran continua a mantenere una postura ambigua. Le autorità iraniane ribadiscono di essere pronte a riprendere le ostilità, mentre sul piano diplomatico chiedono con insistenza la revoca del blocco statunitense sui porti iraniani e lo sblocco dei beni congelati.🔗 Leggi su Panorama.it

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