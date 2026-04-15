Usa-Iran nuovi negoziati in vista Trump | Presto novità Europa prepara piano per Hormuz

Stati Uniti e Iran si preparano a riprendere i negoziati per cercare di mettere fine al conflitto in corso. Il governo statunitense ha annunciato che ci saranno presto novità ufficiali, mentre l’Europa sta lavorando a un piano strategico riguardante lo Stretto di Hormuz. La ripresa delle discussioni segue un primo tentativo di dialogo e si inserisce in un quadro di tensioni e interlocuzioni diplomatiche internazionali.

(Adnkronos) – Stati Uniti e Iran verso il secondo round di negoziati per porre fine alla guerra. Intanto, l'Europa si prepara a intervenire per favorire la riapertura lo Stretto di Hormuz, paralizzato da Teheran – con effetti sul prezzo di petrolio e carburanti – e congelato dal blocco navale di Washington operativo da oltre 24.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Guerra in Iran, quali sono i piani di Trump L'intervista al prof. Mario Del Pero Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite. Guerra in Iran, sono iniziati i negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.