Trump sale nella classifica di Forbes | è bastato un anno alla Casa Bianca per diventare ancora più ricco

Secondo Forbes, il patrimonio di Donald Trump è aumentato a 6,5 miliardi di dollari durante il suo secondo mandato alla Casa Bianca. In un anno ha visto crescere la sua ricchezza, facendo salire la cifra complessiva. La classifica di Forbes lo colloca tra le persone più ricche, evidenziando un incremento rispetto ai periodi precedenti.

Secondo Forbes, il patrimonio di Donald Trump è salito a 6,5 miliardi di dollari durante il secondo mandato. Tra criptovalute, investitori stranieri e nuovi affari, la crescita riapre il dibattito sui possibili conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. La classifica di Forbes: chi sono i miliardari italiani

Giancarlo Devasini è l'italiano più ricco al mondo secondo Forbes, ha 14 volte il patrimonio di TrumpLa rivista Forbes ha pubblicato la sua annuale classifica degli uomini più ricchi del mondo, confermando che Elon Musk rimane in testa con più di 839...

Una selezione di notizie su Casa Bianca

Temi più discussi: Trump più ricco con le cripto: tre miliardi in un anno - pagina 2; Bondi sotto torchio su Epstein, l’ombra sale fino a Trump; Serie A, il Napoli supera il Torino con il brivido finale: -1 dal Milan in classifica; Trump meglio Messi o Pelé? Leo è più forte.

Trump, gaffe con Messi alla Casa Bianca: parla di Pelè e Ronaldo ma soprattutto della guerra in IranDonald Trump alla Casa Bianca: che gaffe con Lionel Messi, parlando di Pelé e Cristiano Ronaldo. Nel mezzo, la tensione in Iran a pochi mesi dal Mondiale. sport.virgilio.it

Tutto sulla Casa Bianca invernale di TrumpIeri il presidente americano Donald Trump è stato accolto in un famoso locale del Doral, in Florida, chiamato Arepazo. Questo ristorante è un luogo di ritrovo della dissidenza venezuelana e cubana e l ... formiche.net

America first, ma anche “prima la famiglia”. Forse è anche per questo che, l’estate scorsa, Donald Trump ha lasciato cadere l’offerta di droni che Volodymyr Zelensky gli aveva portato alla Casa Bianca. Eric e Donald Jr, i figli maggiori del presidente Usa, stann - facebook.com facebook

Petrolio e gas, giù i prezzi. Le Borse credono alla Casa Bianca x.com