Durante la celebrazione del Giorno di San Patrizio, la principessa del Galles ha partecipato alla parata delle Guardie Irlandesi, indossando un sorriso sincero e portando con sé trifogli e soldati. La sua presenza è stata notata mentre si aggirava tra le forze militari, dimostrando un umore positivo e un atteggiamento rilassato durante l’evento.

La principessa Catherine è stata nominata colonnello del reggimento nel 2023, subentrando al marito, il principe William. All’epoca, nel suo discorso di congedo, il principe definì quel ruolo, portato avanti in passato anche dalla Regina Madre e dalla principessa reale Anna, «uno dei più grandi onori» della sua vita, sottolineando la dedizione della moglie. La parata delle Guardie Irlandesi non è soltanto una cerimonia simbolica: il reggimento svolge un ruolo attivo sia nelle operazioni militari di prima linea sia come guardia cerimoniale del monarca, rappresentando un pilastro storico e operativo delle Forze Armate britanniche. La giornata... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton torna alla parata di San Patrizio: trifogli, soldati e un sorriso che vale più di mille parole

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