Trump ' l' Italia invece dell' Iran ai Mondiali? Non ci sto pensando'

Il presidente americano ha dichiarato di non aver considerato più di tanto la possibilità che l’Italia partecipi ai Mondiali al posto dell’Iran. La sua risposta è arrivata in risposta a una domanda sulla questione, senza approfondimenti o commenti ulteriori. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni e delle polemiche che hanno coinvolto le qualificazioni alle competizioni sportive internazionali.

'Non ci sto pensando più di tanto'. Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda su cosa pensasse dell'ipotesi di partecipazione dell'Italia invece dell'Iran agli imminenti Mondiali di calcio, come suggerito dall'inviato speciale del tycoon, Paolo Zampolli, nel resoconto del Financial Times. 'Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all'Iran, ndr) che non possono venire', ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, invitato a rispondere da Trump. 'Tuttavia, non so da dove provenga questa voce', ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma 'non vogliamo persone legate ai pasdaran'.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia

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