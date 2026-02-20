Iran Trump | Sto pensando ad attacco limitato per raggiungere accordo

Donald Trump ha annunciato di valutare un intervento militare limitato contro l’Iran, motivato dall’obiettivo di spingere Teheran ad accettare un nuovo accordo sul nucleare. La proposta prevede un’azione mirata, senza coinvolgimenti su larga scala, e si basa sulla convinzione che una dimostrazione di forza possa influenzare le trattative future. La decisione arriva dopo settimane di tensioni crescenti tra i due paesi e con l’intento di ottenere risultati concreti.

Donald Trump conferma le indiscrezioni del Wall Street Journal riguardo alla possibilità di un attacco militare limitato contro l'Iran per costringere Teheran a firmare un accordo sul nucleare. "Credo di poter dire che ci sto pensando", ha detto il presidente Usa rispondendo ai giornalisti durante un evento alla Casa Bianca. Intanto, secondo i dati di tracciamento marittimo, la portaerei più grande del mondo, la USS Gerald R. Ford, è entrata nel Mar Mediterraneo. I siti web di monitoraggio marittimo mostrano che il cacciatorpediniere USS Mahan Arleigh Burke, appartenente al gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald R.