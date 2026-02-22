Iran lofferta’ agli Usa per fermare Trump | diluire uranio arricchito al 60%

L’Iran propone agli Stati Uniti di ridurre l’uranio arricchito al 60% per evitare un attacco militare. La decisione nasce dalla crescente tensione tra i due paesi, che temono escalation dopo le recenti tensioni nucleari. Teheran cerca di convincere Washington a fermare le azioni militari offrendo questa misura come segnale di disponibilità al dialogo. Il passo mira a ridurre il rischio di conflitto e a riaprire un canale di negoziazione.

(Adnkronos) – L’Iran prepara la proposta per convincere Donald Trump e scongiurare l’attacco degli Stati Uniti. Tutto o quasi ruota attorno al programma nucleare: Teheran non vuole accantonarlo, il presidente americano valuta l’opzione militare per cancellarlo e assestare, parallelamente, un colpo letale al regime dell’ayatollah Khamenei. L’Iran, dopo i recenti colloqui che non hanno prodotto la fumata bianca con Washington, lavora ad una soluzione di compromesso per disinnescare la crisi. Teheran non intende trasferire all’estero le proprie scorte di uranio arricchito al 60%, pari a circa 300 chilogrammi, ma è disposta a diluirle – riducendo quindi il livello di arricchimento – sotto la supervisione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), secondo lo scenario delineato da fonti iraniane al quotidiano The Guardian. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scontri all'Università di Teheran e Mashad. Axios: piano Usa per eliminare Khamenei e il figlio - Domani riunione di gabinetto di sicurezza israeliano; Iran, media: cortei anti regime a Teheran e Mashhad. Intervento dei paramilitari; Trump valuta un attacco contro l'Iran: La decisione entro 10-15 giorni.

