Un ex presidente ha commentato con ironia il possibile ritorno dell’Italia ai Mondiali 2026, affermando di non pensarci molto. Nel frattempo, un senatore statunitense ha precisato che non ci sono piani in corso per escludere l’Iran dalla fase finale del torneo. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione sui dettagli della partecipazione delle squadre alle prossime competizioni mondiali.

Trump scherza sull’ipotesi Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran: “Non ci penso molto”. Rubio precisa: nessun piano Usa per escludere Teheran.. Una battuta che ha subito fatto il giro del mondo. Donald Trump ha commentato con ironia la possibilità di vedere l’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran, rispondendo a una domanda dei giornalisti nello Studio Ovale con un secco: “Non ci penso molto”. La frase è arrivata al termine di un incontro con la stampa successivo ai colloqui fra Israele e Libano e ha provocato una risata generale tra i presenti. Un siparietto che ha riacceso il dibattito sul futuro della nazionale iraniana e sull’eventuale clamoroso ritorno degli Azzurri nella competizione iridata che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Trump ironizza sul ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: “Non ci penso molto”

Trump vuole l’Italia fuori dall’UE

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