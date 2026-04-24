Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prolungato di tre settimane. L’annuncio è stato fatto al termine di un incontro a Washington tra rappresentanti di entrambi i paesi, il secondo di livello alto in diversi decenni. La decisione arriva dopo un confronto diretto tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

Donald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane al termine di un incontro a Washington tra rappresentanti israeliani e libanesi, il secondo contatto diretto ad alto livello tra i due Paesi in decenni. Il cessate il fuoco, entrato in vigore il 16 aprile dopo settimane di combattimenti tra Israele e il movimento sciita Hezbollah sostenuto dall’Iran, sarebbe dovuto scadere nei prossimi giorni. Il presidente degli Stati Uniti ha escluso inoltre di voler usare la bomba nucleare in Iran, rispondendo a una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca. L’uso di un arma nucleare «non dovrebbe mai...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump ha annunciato la tregua di tre settimane tra Israele e Libano

BREAKING: Trump Announces Fresh Israel-Lebanon Ceasefire After Talks In US I Beirut | War

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