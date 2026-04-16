Dopo un incontro tra ambasciatori a Washington, l’ex presidente ha comunicato che le autorità di Israele e del Libano si incontreranno oggi, giovedì 16 aprile, per colloqui ufficiali. Si tratta della prima volta in oltre tre decenni che i due paesi avviano un confronto di questo tipo. La notizia è stata divulgata tramite un messaggio su Truth, piattaforma social appartenente all’ex presidente.

Dopo l’incontro a livello di ambasciatori tenutosi a Washington, Donald Trump ha annunciato su Truth che Israele e il Libano terranno colloqui oggi, giovedì 16 aprile, a distanza di 34 anni dall’ultima volta. Sebbene il tycoon non abbia esplicitamente nominato i partecipanti alla conversazione prevista, tutto lascia pensare che si riferisse al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente libanese Joseph Aoun. Nessuno dei due, però, ha ufficialmente confermato l’imminente colloquio. pic.twitter.comOpoS7HJMig — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 16, 2026 POST Gila Gamliel, membro del Gabinetto di Sicurezza e ministra della Scienza e della Tecnologia, ha dichiarato alla radio dell’IDF che Netanyahu e Aoun avranno un colloquio diretto nel corso della giornata.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ha annunciato un colloquio tra i leader di Israele e Libano

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