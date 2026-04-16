Oggi si terrà un incontro tra rappresentanti di Israele e Libano, annunciato dall'ex presidente degli Stati Uniti. Si tratta del primo confronto diretto tra i due paesi in oltre trent’anni. L’annuncio è stato fatto dall’ex presidente statunitense, che ha definito l’evento come storico. Non sono stati forniti dettagli sulla sede o sui partecipanti specifici dell'incontro.

Donald Trump ha annunciato per oggi uno storico incontro tra Israele e Libano, il primo colloquio faccia a faccia tra i due paesi da oltre trent’anni. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di voler «ottenere un po’ di respiro tra Israele e Libano», ma non ha indicato chi parteciperà né i dettagli dell’incontro mediato da Washington. Secondo funzionari libanesi citati da diversi media internazionali, un cessate il fuoco potrebbe essere vicino, anche se non è stato ancora annunciato. Il governo israeliano ha discusso mercoledì questa possibilità, ma le operazioni militari proseguono. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che l’esercito è pronto a «sopraffare» la città di Bint Jbeil, nel sud del Libano, considerata una roccaforte di Hezbollah.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump ha annunciato un incontro storico tra Israele e Libano

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