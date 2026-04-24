Trump chiarisce | Italia al Mondiale al posto dell’Iran? Non ci sto pensando La posizione del presidente USA

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver alcun interesse a prendere in considerazione l’ipotesi di ripescare l’Italia al Mondiale 2026 al posto dell’Iran. La questione del possibile ripescaggio del team italiano sta suscitando discussioni, ma gli Stati Uniti hanno chiarito la loro posizione con un commento diretto. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sulle decisioni riguardanti la partecipazione ai prossimi campionati mondiali.

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