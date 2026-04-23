L’Italia è stata inserita nel torneo mondiale del 2026 al posto dell’Iran, secondo quanto riferito da Paolo Zampolli, ex collaboratore di Trump e attuale rappresentante. Zampolli ha dichiarato di aver avuto contatti con il presidente statunitense e il presidente della FIFA per discutere della questione. La decisione è stata presa dopo che l’Italia ha presentato quattro titoli riconosciuti ufficialmente.

Per il ripescaggio dell’Italia al Mondiale è sceso in campo nientemeno che Paolo Zampolli, il discusso inviato speciale di Trump in Europa. “Confermo di aver suggerito a Trump e al presidente FIFA Gianni Infantino che l’Italia sostituisca l’Iran al Mondiale – ha svelato Zampolli nell’intervista al ‘Financial Times’ – Sono italiano di nascita e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli USA. Con quattro titoli – sottolinea – hanno il pedigree per giustificare l’inclusione“. Se l’Iran decidesse di non partecipare a causa della guerra scoppiata proprio contro gli Stati Uniti (e Israele), il suo posto dovrebbe essere preso dagli Emirati Arabi Uniti, la prima squadra non qualificata della confederazione asiatica.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mondiale 2026, l’Italia al posto dell’Iran: “Ho parlato con Trump e Infantino”

Notizie correlate

L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, l’assist di Trump agli azzurri. L’inviato speciale Zampolli: “L’ho suggerito al tycoon e a Infantino”Roma, 23 aprile 2026 - Tra l’Italia e i Mondiali di calcio la partita non è chiusa.

Le pressioni dell'inviato speciale di Trump a Infantino per sostituire l'Iran con l'Italia al MondialeL'inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; L’Italia al Mondiale 2026, la decisione è ufficiale: arriva la conferma definitiva; Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze.

Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla FifaPaolo Zampolli ha avanzato la proposta alla FIFA citando i 4 titoli mondiali degli Azzurri come giustificazione ... ilfattoquotidiano.it

Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliPaolo Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha suggerito al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali ... fanpage.it

Il biathlon azzurro archivia una stagione 2025/26 da incorniciare, segnata da 21 podi in Coppa del Mondo e 2 medaglie olimpiche. Lisa Vittozzi si conferma nell’élite mondiale: l’oro olimpico nell’inseguimento e il trionfo nella mass start di Oslo Holmenkomme - facebook.com facebook

La Cana mi ricorda che oggi è il #WorldBookDay, la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Ho il disegnino giusto. #book #libri #books #worldbookday2026 x.com