Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la proroga della tregua in Libano, mentre i negoziati con l’Iran sembrano essere fermi. La decisione di estendere il cessate il fuoco arriva in un momento di tensione nella regione. Le trattative tra le parti coinvolte continuano senza risultati concreti, mentre la situazione rimane sotto stretta osservazione. La proroga della tregua rappresenta una delle poche notizie positive in un quadro di instabilità crescente.

Il presidente americano Donald . Nel frattempo, gli sforzi per raggiungere un accordo con l’Iran sono in stallo. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una proroga di tre settimane del cessate il fuoco in Libano. “Il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di TRE SETTIMANE“, ha scritto Trump su Truth Social dopo un altro incontro tra i rappresentanti dei due Paesi a Washington. In vigore dal 17 aprile, la tregua, che inizialmente avrebbe dovuto terminare domenica, ha offerto un po’ di sollievo alla popolazione libanese in un conflitto che ha già causato oltre 2.400 morti e lo sfollamento di un milione di persone nel Paese dall’inizio di marzo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump annuncia la proroga della tregua in Libano

Trump anuncia prorrogação por 3 semanas do cessar-fogo entre Israel e Líbano

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Trump annuncia che la tregua continuerà fino alla fine dei negoziati. #Iran x.com