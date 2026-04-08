Epic Fury | Trump sfida la CIA e lancia l’attacco all’Iran

Il 27 febbraio, il presidente ha annunciato l’avvio di un’operazione militare denominata Epic Fury, rivolta all’Iran. La decisione è stata presa nonostante le preoccupazioni espresse dai servizi di intelligence e le resistenze del suo vice presidente, che avevano messo in guardia sui rischi di un’escalation. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale, con analisti che hanno seguito attentamente gli sviluppi.

Trump ha dato il via all’operazione Epic Fury il 27 febbraio, decidendo di rilanciare il conflitto in Iran nonostante gli avvertimenti dell’intelligence e l’opposizione del suo stesso vice presidente. L’ordine definitivo è partito dall’Air Force One nel pomeriggio di quel giorno, esattamente 22 minuti prima della scadenza temporale indicata dal generale Caine. Il comando presidenziale ha imposto l’esecuzione immediata senza alcuna interruzione. Tutto è iniziato in una Situation Room, ambiente scelto per mantenere il massimo riserbo e limitare i partecipanti. In quell’occasione, Netanyahu si è presentato con un piano d’azione supportato in videoconferenza dagli ufficiali militari israeliani e dal capo del Mossad Barnea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Epic Fury: Trump sfida la CIA e lancia l’attacco all’Iran Da Epic Fury a Epic Failure: Trump rilancia contro l’Iran ma non trova la via d’uscitaDa Epic Fury a Epic Failure: la copertina della rivista tedesca Handelslbatt è impietosa verso la guerra di Donald Trump e degli Usa, in alleanza con... Leggi anche: La Cia l'ha trovato, Israele lo ha ucciso: i dettagli della missione per colpire l'ayatollah. Il dietro le quinte dell'operazione "Epic Fury" Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran Temi più discussi: Fallita la previsione USA: dopo un mese di guerra l'Iran non è crollato; Regime, missili, nucleare: quegli obiettivi girevoli che Trump cambia spesso; Da Sanchez nuovo smacco a Trump: la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia impegnati nella guerra con l'Iran; Trump, l’Iran e il costo della guerra che divide gli Stati Uniti. «Trump minaccia escalation in Iran: ponti e centrali nel mirino, ipotesi Epic Fury 2»Le tensioni in Medio Oriente continuano ad aumentare e rischiano di estendersi ulteriormente. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, alcuni consiglieri vicini al presidente Donald ... ilmessaggero.it Epic Fury, 365 militari feriti e il discorso di Trump che apre nuove tensioniIl Pentagono fornisce i numeri dell'Operazione Epic Fury mentre il discorso di Trump alimenta preoccupazioni politiche ed economiche ... notizie.it Tra perdite e arsenali l’America brucia già mezzo mld al giorno. I costi della guerra in salita. Un caccia da solo vale 100 milioni, la guerra del Golfo nel 1991 costò 166 mld: per “Epic Fury” richiesti 200 miliardi. @rantoniucci x.com Pentagono: 'Sono 365 i militari feriti nell'Operazione Epic Fury'. Il bilancio dopo quasi 5 settimane di attacchi all'Iran. I morti restano 13 #ANSA - facebook.com facebook