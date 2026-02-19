Donald Trump ha deciso di nominare Jared Kushner come inviato speciale per la pace, a causa delle tensioni persistenti tra Israele e Gaza. La scelta deriva dalle continue difficoltà nel trovare una soluzione duratura ai conflitti nella regione. Kushner, che ha già lavorato come consigliere presidenziale, avrà il compito di favorire negoziati tra le parti coinvolte. La decisione arriva durante un incontro a Washington del Board of Peace, dove si discute di come migliorare le relazioni e ridurre le violenze. La nomina sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Donald Trump intende nominare il genero Jared Kushner inviato speciale per la pace. Lo ha annunciato in occasione della riunione a Washington del Board of Peace per Gaza. Il capo della Casa Bianca ha anticipato che Kushner si concentrerà sulla mediazione di nuovi accordi diplomatici e ha elogiato il suo precedente ruolo nei negoziati in Medio Oriente, inclusi gli Accordi di Abramo. “Un tipo molto intelligente. Stiamo nominando anche Jared inviato di pace. Sono entrambi inviati di pace, e vi dico una cosa. Li osservo, dico, almeno siamo protetti dal punto di vista del QI”, ha detto Trump, riferendosi a Kushner e a Steve Witkoff, che è già un inviato speciale del presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Board of Peace, Trump nominerà il genero Jared Kushner inviato per la pace

