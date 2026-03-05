Sesso e magia nera ' Agata' | Venivamo comprate e portate in Italia da Pamela

Una donna ha raccontato di essere stata portata in Italia da una persona chiamata Pamela, che si occupava di acquistare e trasferire altre persone. La testimone ha anche spiegato di vivere a Castel Volturno, in una strada chiamata Via Alessandria, nella zona di Ischitella, e di pagare 300 euro al mese per l’affitto della casa. La sua testimonianza riguarda anche un legame con pratiche di magia nera e circostanze di sfruttamento.

La prostituta transgender sulla pratica 'religiosa' del Candomblé: "C'erano riti per ingraziarsi la fortuna e quelli di morte" "Abitavo a Castel Volturno in Via Alessandria in località Ischitella con Paula e versavo 300 euro per la casa. Noi prostitute eravamo assegnate a Ischitella. Ognuna aveva la sua zonadi 'appartenenza'. Io non potevo andare in un altro posto nè prendere il posta di un'altra prostituta trans". Dinanzi alla Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma, la testa ha riferito che "Se non avessi pagato Pamela non potevo svolgere l'attività di prostituzione. Ero una specie di 'figlia di Pamela', diversa perchè non ero stata portata in Italia da Pamela ma da un'altra trans ed ero figlia sua.