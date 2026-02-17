Stefano Bandecchi a processo il caso Unicusano | le accuse di evasione fiscale per 20 milioni di euro L’inchiesta sulle auto di lusso con i soldi dell’università

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, si trova sotto processo a causa di accuse di evasione fiscale per un importo di 20 milioni di euro, legate alla gestione dell’università Unicusano. La procura di Roma sostiene che tra il 2018 e il 2022 lui non abbia versato le imposte dovute, utilizzando i fondi dell’ateneo. Inoltre, l’indagine ha portato alla luce l’acquisto di auto di lusso con i soldi dell’università, alimentando i sospetti sulla condotta finanziaria di Bandecchi.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi dovrà affrontare un processo per evasione fiscale. Il rinvio a giudizio, disposto a Roma, riguarda il suo ruolo di amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano: secondo la Procura, tra il 2018 e il 2022 non sarebbero state versate imposte per circa 20 milioni di euro. Gli altri indagati per Unicusano. Insieme a Bandecchi sono state rinviate a giudizio altre tre persone che hanno ricoperto incarichi di responsabilità all’interno della società. L’udienza davanti al tribunale monocratico di Roma è stata calendarizzata per il 4 giugno. La reazione di Bandecchi.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

