Stefano Bandecchi a processo il caso Unicusano | le accuse di evasione fiscale per 20 milioni di euro L’inchiesta sulle auto di lusso con i soldi dell’università

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, si trova sotto processo a causa di accuse di evasione fiscale per un importo di 20 milioni di euro, legate alla gestione dell’università Unicusano. La procura di Roma sostiene che tra il 2018 e il 2022 lui non abbia versato le imposte dovute, utilizzando i fondi dell’ateneo. Inoltre, l’indagine ha portato alla luce l’acquisto di auto di lusso con i soldi dell’università, alimentando i sospetti sulla condotta finanziaria di Bandecchi.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi dovrà affrontare un processo per evasione fiscale. Il rinvio a giudizio, disposto a Roma, riguarda il suo ruolo di amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano: secondo la Procura, tra il 2018 e il 2022 non sarebbero state versate imposte per circa 20 milioni di euro. Gli altri indagati per Unicusano. Insieme a Bandecchi sono state rinviate a giudizio altre tre persone che hanno ricoperto incarichi di responsabilità all’interno della società. L’udienza davanti al tribunale monocratico di Roma è stata calendarizzata per il 4 giugno. La reazione di Bandecchi.🔗 Leggi su Open.online Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. L’accusa: tasse non pagate per 20 milioni come amministratore dell’università telematica Unicusano Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un processo a Roma perché si sospetta che abbia evaso circa 20 milioni di euro in tasse come amministratore dell’università telematica Unicusano. Stefano Bandecchi rinviato a giudizio: "Evasione fiscale da 20 milioni di euro" Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, deve affrontare un procedimento penale dopo che la procura di Roma lo ha rinviato a giudizio per evasione fiscale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: Cambio nell’interesse della città; Cambiano tutti gli assessori, Bandecchi azzera la giunta: Ora nuove energie; Bandecchi licenzia la giunta; Terni, il sindaco Bandecchi azzera la giunta: stop dalla mezzanotte del 12 febbraio. Normale processo sostitutivo delle forze in campo per potere gestire il secondo tempo della partita con nuove energie. Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscaleAl centro del processo l’indagine sull’università telematica Unicusano e 20 milioni di euro di imposte che non sarebbero state pagate ... lanazione.it Accusato di evasione fiscale, Bandecchi rinviato a giudizio a RomaIl sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come ammin ... ansa.it Umbria TV. . Ecco le prime dichiarazioni di Stefano Bandecchi dopo l'incontro di maggioranza sui nuovi assessori. facebook "Se mi alzo in piedi non resta neanche un brandello". L'ultima uscita minatoria del sindaco di Terni Stefano Bandecchi durante un'assemblea nella sede della Regione Umbria. #Pietre @repubblica x.com