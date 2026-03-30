Piacenza 85enne trovato senza vita | ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlio

Nelle prime ore del 25 ottobre 2025, un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Piacenza. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie e del figlio dell’uomo. Le autorità stanno attualmente approfondendo le cause del decesso e le circostanze che hanno portato a questa situazione.

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sulla morte dell’85enne trovato senza vita nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. All’alba di oggi, a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie e del figlio dell’uomo. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura, arriva al termine di un’attività investigativa che, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto emergere “un quadro di gravi e prolungate sofferenze” subite dall’anziano. Entrambi gli indagati sono accusati, in concorso, di maltrattamenti e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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