stroncato da un malore a 56 anni trovato senza vita dalla moglie

Un uomo di 56 anni è morto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava in casa. La moglie lo ha trovato senza vita nel pomeriggio, cercando di aiutarlo senza riuscirci. La tragedia ha sorpreso la famiglia e i vicini, che avevano spesso condiviso momenti di convivialità nel cortile. La salma è stata trasportata al più vicino ospedale, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. La famiglia si prepara a dare l’ultimo saluto.

Pietrasanta (Luccaa), 25 febbraio 2026 – Il loro amore era nato per caso, come nelle favole più belle e imprevedibili. Lui, imbianchino conosciutissimo in città e non solo, stava cantando con la radio accesa mentre tinteggiava la facciata di un palazzo. Lei, affacciata alla finestra di casa, dirimpettaia al ponteggio, era rimasta incantata da quell’entusiasmo contagioso. Altrettanto imprevedibile, per non dire crudele e ingiusto, è stato il modo in cui il loro idillio si è dovuto purtroppo interrompere. È successo all’alba di ieri, quando Rossella Giannelli si è accorta che suo marito Andrea Giannoni, detto Frasca, era a letto senza più segni di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

