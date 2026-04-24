Troppe aggressioni sui bus dell'Air Campania a bordo arrivano i vigilanti armati

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da maggio, sulle tratte considerate a rischio dell'Air Campania saranno presenti vigilanti armati a bordo dei mezzi. La misura, prevista per una durata di sei mesi, è stata annunciata dall'amministratore unico dell'azienda. La decisione arriva in risposta a un aumento di aggressioni e comportamenti violenti sui mezzi pubblici gestiti dall'azienda. La presenza dei vigilanti mira a garantire maggiore sicurezza per i passeggeri e il personale.

Da maggio, per sei mesi, sulle tratte "a rischio" dell'Air Campania ci saranno vigilanti armati. Lo ha fatto sapere l'amministratore unico, Anthony Acconcia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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