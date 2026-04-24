Troppe aggressioni sui bus dell'Air Campania a bordo arrivano i vigilanti armati

A partire da maggio, sulle tratte considerate a rischio dell'Air Campania saranno presenti vigilanti armati a bordo dei mezzi. La misura, prevista per una durata di sei mesi, è stata annunciata dall'amministratore unico dell'azienda. La decisione arriva in risposta a un aumento di aggressioni e comportamenti violenti sui mezzi pubblici gestiti dall'azienda. La presenza dei vigilanti mira a garantire maggiore sicurezza per i passeggeri e il personale.

Da maggio, per sei mesi, sulle tratte "a rischio" dell'Air Campania ci saranno vigilanti armati. Lo ha fatto sapere l'amministratore unico, Anthony Acconcia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aggressioni agli autisti di Air Campania, da maggio vigilanza armata sui busDalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di AIR Campania. Avellino, autista Air Campania aggredito mentre sale a bordo busAncora un’aggressione ai danni di un autista di bus dell’azienda regionale Air Campania, questa volta ad Avellino. Una raccolta di contenuti Troppe aggressioni sui bus dell’Air Campania, a bordo arrivano i vigilanti armatiVigilanza armata a bordo degli autobus dell'Air Campania: lo ha annunciato l'amministratore unico, Anthony Acconcia, spiegando che la sicurezza dei nostri dipendenti e dei cittadini è una priorità as ... fanpage.it Aggressioni agli operatori del trasporto pubblico: da maggio vigilanza armata sui bus di AIR CampaniaDalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di AIR Campania. napolivillage.com