Aggressioni agli autisti di Air Campania da maggio vigilanza armata sui bus

A partire dalla prima settimana di maggio, gli autobus di Air Campania saranno sotto sorveglianza armata e controlli sui titoli di viaggio. Questa misura è stata annunciata in risposta a episodi di aggressione rivolti agli autisti e prevede l’impiego di personale di vigilanza per garantire maggiore sicurezza a bordo. Le nuove procedure entreranno in vigore per rafforzare la tutela del personale e assicurare un servizio più sicuro per i passeggeri.

Dalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di vigilanza armata e controllo dei titoli di viaggio a bordo degli autobus di AIR Campania. L’annuncio del manager Anthony Acconcia è arrivato a margine del tavolo di coordinamento delle Forze di Polizia convocato dal Prefetto di Caserta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Vigilanza armata sui bus dopo le aggressioni agli autisti: "Sicurezza è priorità assoluta"Vigilanza armata e controllo dei biglietti sui bus dell'Air Campania, dopo le diverse aggressioni registrate negli ultimi mesi. Sciopero bus in Campania, Lustro (Filt-Cgil Campania): “Aggressioni su mezzi vera piaga sociale”Il 40% all’Eav, il 30% all’Anm, il 35% a Busitalia, il 100% al deposito Air Campania di Teverola (Caserta): sono i dati dell’adesione – non ancora... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fermata dei bus in Viale Ellittico Caserta tra impedimenti ed ostacoli - Napoli Village - Quotidiano di. Air Campania, dalla prima settimana di maggio vigilanza armata a bordo autobus& Dalla prima settimana di maggio sarà attivo il servizio di& vigilanza armata& e controllo dei titoli di viaggio& a bordo degli autobus di AIR Campania. L’annuncio del manager Anthony Acconcia è arri ... tusinatinitaly.it Bus sotto scorta: vigilantes armati a bordo degli autobus Air CampaniaDalla maggio, sugli autobus di Air Campania entrerà in servizio la vigilanza armata, affiancata al controllo dei titoli di viaggio. ilgiornalelocale.it