Trivigliano revocato l' affidamento in comunità terapeutica | arrestata 39enne e trasferita a Rebibbia

A Trivigliano, le autorità hanno revocato l’affidamento di una donna di 39 anni residente a Veroli, che era attualmente in una comunità terapeutica. La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere di Rebibbia. La decisione segue le procedure previste in relazione alle condizioni di affidamento e alle verifiche delle autorità competenti. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

Si sono aperte le porte del carcere per una 39enne residente a Veroli, ma di fatto domiciliata presso una comunità terapeutica situata nel territorio di Trivigliano. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Guarcino, operando in stretta sinergia con i militari della Stazione di Alatri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ruba al supermercato ma era già ricercata: arrestata e trasferita a RebibbiaUn intervento per un semplice taccheggio si è concluso con l'esecuzione di un ordine di carcerazione. Affidamento revocato: 37enne spacciatore tornato in carcereUn cittadino albanese di 37 anni, già noto alle autorità per reati legati alla droga, è stato arrestato a Merano mentre spacciava sostanze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trivigliano, revocato l'affidamento in comunità terapeutica: arrestata 39enne e trasferita a Rebibbia; Guarcino, arrestata 39enne per revoca affidamento terapeutico: trasferita a Rebibbia; Revocato l’affidamento terapeutico, arrestata 39enne: ora è in carcere a Rebibbia. Stabilimento balneare comunale: revocato l’affidamento. L’Amministrazione interviene per la regolare esecuzione rispetto agli impegni contrattuali.Stabilimento balneare comunale: revocato l’affidamento. L’Amministrazione interviene per la regolare esecuzione rispetto agli impegni contrattuali. maremmanews.it Tarquinia Lido – Cronaca di un fallimento annunciato. Fine dei giochi per il Bonita Beach, il Comune ha revocato l’affidamentoSarà escussa la fideiussione a garanzia e lo stabilimento rischia di rimanere chiuso tutta l'estate. Il gestore Massone presenterà sicuramente ricorso TARQUI ... etrurianews.it A TRIVIGLIANO UN BEL POMERIGGIO CON LA BANDA MUSICALE E I CORSISTI DEL WIND BAND CONDUCTION Trivigliano, 18 aprile 2026 Si è svolta a Trivigliano, nella sede dell’Associazione Musicale “Città di Trivigliano”, una lezione del Corso Annual - facebook.com facebook