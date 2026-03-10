Affidamento revocato | 37enne spacciatore tornato in carcere

Un uomo di 37 anni di origine albanese, con precedenti penali per reati legati alla droga, è stato arrestato a Merano mentre stava distribuendo sostanze stupefacenti. Nonostante fosse in affidamento ai servizi sociali, è stato nuovamente fermato dalle forze dell'ordine. L’arresto è avvenuto in pieno giorno mentre il soggetto veniva sorpreso nel suo attività di spaccio.

Un cittadino albanese di 37 anni, già noto alle autorità per reati legati alla droga, è stato arrestato a Merano mentre spacciava sostanze stupefacenti pur trovandosi in affidamento ai servizi sociali. L'uomo, sorpreso nella vendita di cocaina vicino alla sua abitazione, ha subito una perquisizione che ha portato al sequestro della droga e di una somma di denaro contante. Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano ha disposto la revoca dell'affidamento in prova e l'immediato ricollocamento del soggetto nella Casa Circondariale. L'episodio si è verificato nel corso delle attività investigative della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Merano, attive dal sabato 7 marzo 2026.