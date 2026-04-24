Triplete Valtur Brindisi | l’under 13 campione di Puglia completa il palmares stagionale

La squadra Under 13 di Valtur Brindisi ha conquistato il titolo di campione regionale nel campionato Nba Junior. La finale si è disputata al PalaEumidea di Francavilla Fontana tra il 22 e il 23 aprile, con la formazione di Brindisi che ha concluso la competizione in testa. Questa vittoria completa il palmares stagionale della squadra, che aveva già ottenuto altri successi durante l’anno.

BRINDISI - La leva Under 13 Valtur Brindisi del campionato Nba Junior si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U13 organizzata al PalaEumidea di Francavilla Fontana dal 22 al 23 aprile. Un triplete di successi per la società biancoazzurra, che per la prima volta nella propria.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate La Valtur Brindisi campione di sensibilità: sul parquet anche contro l'epilessiaDurante la partita casalinga contro il Torino è stato esposto uno striscione con la scritta “Mettiamo in panchina l’epilessia" BRINDISI - La Valtur... La Valtur Brindisi si laurea campione regionale Under 15 EccellenzaBRINDISI - La leva Under 15 del campionato di Eccellenza Valtur Brindisi si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U15 organizzata al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ‘Triplete’ Valtur Brindisi: l’Under 13 campione di Puglia completa il palmares stagionale; Basket A2/M, Valtur Brindisi-Ruvo torna al PalaPentassuglia dopo 21 anni; Risoluzione consensuale del contratto con Blake Francis; Basket A2/M, Valtur Brindisi sul mercato in vista dei playoff: in arrivo Ahmad. Valtur Brindisi, via anche Francis. Ora la priorità è ritrovarsiFerve il lavoro in casa Valtur Brindisi in vista della sfida casalinga di domenica contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, ultima gara della stagione regolare. La squadra di Piero Bucchi ... quotidianodipuglia.it Valtur Brindisi, è arrivato Khalil Ahmad: visite mediche nelle prossime oreKhalil Ahmad è sbarcato nel pomeriggio a Brindisi pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Valtur. Il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche ... pianetabasket.com Basket, ‘triplete’ Valtur Brindisi: l’Under 13 campione di Puglia https://www.antennasud.com/basket-triplete-valtur-brindisi-lunder-13-campione-di-puglia/ - facebook.com facebook Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com