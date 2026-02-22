La Valtur Brindisi campione di sensibilità | sul parquet anche contro l' epilessia

La Valtur Brindisi ha mostrato grande sensibilità combattendo contro l’epilessia durante il match di Serie A2. La squadra ha deciso di indossare maglie speciali per sensibilizzare il pubblico sulla condizione medica. Durante l’incontro, alcuni giocatori hanno condiviso storie di persone colpite da questa malattia. L’iniziativa ha attirato l’attenzione dei tifosi e ha portato a una discussione più aperta sul tema. La partita si è conclusa con un forte messaggio di solidarietà.

Durante la partita casalinga contro il Torino è stato esposto uno striscione con la scritta "Mettiamo in panchina l'epilessia" BRINDISI - La Valtur Brindisi che partecipa al campionato nazionale di Serie A2 maschile di basket sta lottando per essere promosso nella massima serie, ma un campionato lo ha già vinto: quello della sensibilità e attenzione verso chi soffre di epilessia, una condizione medica che con una adeguata terapia si può controllare e qualche volta anche uscirne fuori. "Quello che è incurabile, invece, è l'ignoranza, la non conoscenza, che porta poi a rimarcarne la diversità", si legge in una nota che racconta l''iniziativa.