Una studentessa di Gallipoli si è piazzata al secondo posto ai Campionati Italiani a Salerno, confermando il suo talento a livello nazionale. La concorrente, che frequenta il liceo Quinto Ennio, ha ottenuto un risultato di rilievo in questa competizione, portando in alto il nome della sua scuola e della città. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse regioni italiane.

? Cosa sapere Marianna Fedele del liceo di Gallipoli seconda ai Campionati di Italiano a Salerno.. Il primato nazionale della studentessa conferma l'eccellenza del percorso formativo del Quinto Ennio.. La studentessa Marianna Fedele, appartenente alla classe IV^ D del liceo scientifico con indirizzo Scienze applicate del Quinto Ennio di Gallipoli, ha conquistato il primo premio della categoria Senior liceale durante i Campionati di Italiano tenutisi mercoledì 22 aprile presso l’Università degli Studi di Salerno. Il traguardo nazionale è stato raggiunto nel Centro Linguistico di Ateneo della città salernitana, dove i migliori talenti selezionati attraverso le competizioni regionali si sono misurati per determinare il primato linguistico del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo a Salerno: la studentessa di Gallipoli è la numero 2 d’Italia

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