La notte magica di Cobolli | trionfo ad Acapulco e sale al numero 15 del ranking

Flavio Cobolli ha ottenuto un importante risultato ad Acapulco, vincendo una partita decisiva e salendo al quindicesimo posto del ranking mondiale. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, segnando un momento di rilievo nella sua carriera. La vittoria in Messico rappresenta un passo importante nel percorso del giovane tennista, che ora guarda con fiducia alle prossime sfide internazionali.

Milano, 1° marzo 2026 - Flavio Cobolli si prende la scena internazionale e firma la settimana più importante della sua carriera. Sul cemento messicano di ATP 500 di Acapulco, il 23enne romano supera in finale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(4) 6-4 e conquista il terzo titolo Atp della carriera, il primo nel 2026. Un successo che vale doppio: da lunedì Cobolli salirà al numero 15 del ranking mondiale, nuovo primato personale. Match chiuso in due set In un’Arena Gnp gremita e calorosa, l’azzurro ha mostrato maturità e sangue freddo. Il primo set è stato un braccio di ferro, risolto al tie-break dopo che Cobolli aveva mancato un set point nel decimo gioco senza però perdere lucidità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

