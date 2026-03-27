A Trigoria, sede della squadra di calcio, è stata raggiunta una tregua tra i responsabili tecnici. Dopo un periodo di tensioni interne, si è stabilita una maggiore stabilità all’interno dello staff. La situazione sembra aver stabilizzato gli equilibri tra le figure di vertice, contribuendo a ricostruire un clima più sereno nello spogliatoio.

La Roma sigla la tregua interna e ritrova stabilità istituzionale a Trigoria dopo un ciclo di tensioni che aveva minacciato la tenuta dello spogliatoio. Negli ultimi giorni, il centro sportivo giallorosso è stato teatro di una serie di confronti informali tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, volti a sanare le divergenze tattiche e gestionali emerse nelle ultime settimane. I faccia a faccia, avvenuti a margine delle sedute d’allenamento, hanno trasformato il clima di scetticismo in un’ attitudine costruttiva, consolidando un asse strategico tra la guida tecnica attuale e la figura di garanzia rappresentata dal tecnico di San Saba, fondamentale per la risalita in classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tregua a Trigoria: asse Gasperini-Ranieri per la rinascita giallorossa

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