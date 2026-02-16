Il Carnevale Cellolese chiude alla grande | sfilata dj set e musica dal vivo

Il Carnevale Cellolese ha attirato centinaia di persone ieri, quando la prima giornata di sfilata si è svolta nel centro della città. La festa è iniziata con carri allegorici colorati e maschere vivaci, portando alle strade un’atmosfera di festa e allegria. Dopo la sfilata, un DJ set e musica dal vivo hanno animato la serata, coinvolgendo adulti e bambini. In piazza, le bancarelle di dolci e gadget hanno attirato molti visitatori, contribuendo a rendere l’evento ancora più vivace.

Grande successo per la prima giornata di sfilata del "Carnevale Cellolese 2026", che ha visto una partecipazione straordinaria di residenti e visitatori di tutte le età. Le strade di Cellole, completamente piene, si sono animate di colori, musiche e, soprattutto, di allegria, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. La prossima parata dei carri allegorici avrà luogo domani, martedì 17 febbraio, alle ore 15.00, con partenza da via Umberto I e proseguirà lungo corso Freda e piazza Aldo Moro. Dopo la sfilata, in piazza Aldo Moro si terrà un grandioso evento di chiusura che includerà dj set e musica dal vivo, concorsi di maschere e un'esplosione di colori e allegria: il Mardi Gras Closing Party con Diego Vitale.