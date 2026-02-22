Trieste dice addio ad Andrea Rizzitelli gestore del chiosco in viale XX Settembre

Andrea Rizzitelli, gestore del chiosco in viale XX Settembre, è morto a causa di un malore improvviso durante il suo turno. La sua scomparsa ha colpito molti clienti e amici che frequentavano regolarmente il punto di ristoro. Rizzitelli, conosciuto per la sua cordialità, aveva appena aperto il chiosco per l'inizio della giornata. La comunità si prepara ad affrontare il lutto, mentre si cercano risposte sulla sua morte.

Lunga la sua attività nei locali della città, in molti lo conoscevano già ai tempi in cui lavorava al Bagutta Triestino e anche al San Marco Una morte improvvisa e inaspettata quella di Andrea Rizzitelli, ristoratore amato da molti cittadini e titolare del chiosco di specialità triestine in viale XX Settembre. “Persona genuina”, “ragazzo coccolo”, “sempre gentile e sorridente”, “sempre risate quando passavo a salutarti”, sono alcuni dei commenti che invadono i social dopo la scomparsa prematura del ristoratore, avvenuta ieri, sabato 21 febbraio. La notizia si è diffusa rapidamente in rete dopo che molti triestini sono passati come d’abitudine al ben frequentato chiosco, trovandolo chiuso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

