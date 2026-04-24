Treviso lusso tra affreschi e bosco | villa storica da 2,6 milioni

Una villa storica del XIX secolo, situata in Via delle Acquette a Treviso, è stata messa in vendita da Sotheby's al prezzo di 2,65 milioni di euro. La proprietà comprende affreschi originali, un bosco privato e un laghetto, offrendo un'ambientazione esclusiva e di pregio. La vendita include anche dettagli relativi alla sua architettura e ai beni artistici presenti all’interno. La proposta riguarda un immobile di grande interesse storico e architettonico nella zona.

? Cosa sapere Sotheby's mette in vendita una villa ottocentesca a Treviso per 2.650.000 euro.. La proprietà in Via delle Acquette include un bosco privato e un laghetto.. Sotheby’s propone una dimora storica di pregio a Treviso con un prezzo di 2.650.000 €, situata in Via delle Acquette, in una posizione strategica tra il centro della città e il parco di Villa Margherita. La proprietà si inserisce in un contesto naturale di rara bellezza, trovandosi a ridosso dell’Oasi Naturale dello Storga e circondata da corsi d’acqua. Si tratta di una villa ottocentesca che ha saputo preservare l’impronta architettonica della nobiltà veneta grazie a interventi di restauro conservativo mirati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, lusso tra affreschi e bosco: villa storica da 2,6 milioni Notizie correlate Venduta la villa di Scarface: un lusso da 237 milioni tra mito e droga? Cosa sapere La villa di Scarface è sul mercato immobiliare per 237 milioni di dollari. Villa Tasca: viaggio tra affreschi e giardini esotici, visite guidateTra i saloni affrescati e i giardini esotici di Villa Tasca, a Palermo, si nasconde un pezzo di storia siciliana che pochi hanno avuto modo di...