Villa Tasca | viaggio tra affreschi e giardini esotici visite guidate

Villa Tasca ha aperto le sue porte dopo aver subito recenti restauri, causati dai danni di un incendio nel 2022. Gli interventi hanno riguardato gli affreschi originali e le piante rare nei giardini. Le visite guidate permettono ai visitatori di scoprire dettagli nascosti e di conoscere meglio la storia della villa. La riapertura ha attirato un gran numero di appassionati di arte e natura, desiderosi di esplorare questo angolo di Sicilia.

Tra i saloni affrescati e i giardini esotici di Villa Tasca, a Palermo, si nasconde un pezzo di storia siciliana che pochi hanno avuto modo di ammirare. Dal 28 febbraio al 1 marzo, questa dimora patrizia del XVI secolo, immersa in un parco di ottanta ettari, si aprirà al pubblico per visite guidate. Un’occasione unica per scoprire i segreti di una delle residenze più esclusive dell’isola, dove la storia si intreccia con l’arte e la natura. La villa, realizzata da Aloisio Beccadelli di Bologna, è un vero e proprio museo a cielo aperto. I saloni interni, decorati con stucchi e affreschi, conservano ancora oggi una forte atmosfera domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Palermo svela Villa Tasca: arte, storia e giardini dal XVI secolo.Palermo ha aperto Villa Tasca al pubblico il 21 e 22 febbraio, per celebrare il suo patrimonio storico e artistico.