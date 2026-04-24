Treviglio via Bergamo | nell’ex Lidl subentra la società del marchio Tigotà

A Treviglio, nell’area di via Bergamo, l’ex supermercato Lidl sta per essere riqualificato con l’apertura di una nuova attività commerciale. La società Gottardo Spa, titolare del marchio Tigotà, ha annunciato l’arrivo di una media struttura di vendita nel capannone precedentemente occupato dal supermercato. L’intervento prevede la trasformazione dello spazio per adattarlo alle esigenze del nuovo negozio.

Treviglio. Nell’ex capannone Lidl di via Bergamo arriva una nuova media struttura di vendita. A subentrare sarà la società Gottardo Spa, proprietaria del marchio Tigotà. Il Comune ha autorizzato l’intervento nello stabile lasciato libero dal trasferimento di Lidl poco più avanti lungo la stessa arteria. Il nuovo punto vendita andrà a occupare una superficie complessiva di 843 metri quadrati, di cui 20 metri quadrati destinati al settore alimentare e 823 al non alimentare, con prevalenza quindi di prodotti per la cura della casa e della persona. Il nuovo insediamento va a inserirsi in quello che, di fatto, è un vero e proprio polo commerciale diffuso rappresentato da insegne della grande distribuzione come Italmark e Lidl, mentre nella vicina via Padova è attivo Md.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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