Referendum giustizia Giovanni Bachelet a Bergamo e Treviglio | confronto sulle ragioni del no

A Bergamo e Treviglio si sono svolti incontri con Giovanni Bachelet dedicati al referendum sulla giustizia. Durante gli eventi, sono state discusse le ragioni del no alla riforma e le possibili conseguenze sulla struttura dei poteri dello Stato. I partecipanti hanno ascoltato le opinioni del professore, che ha analizzato gli aspetti principali della legge Meloni-Nordio senza entrare in giudizi.

Sabato 7 marzo doppio appuntamento con il presidente del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale Il dibattito sulla riforma della giustizia non può limitarsi a una contrapposizione tra schieramenti, ma richiede un'analisi approfondita degli effetti che la legge Meloni-Nordio potrebbe produrre sull'equilibrio tra i poteri dello Stato. Con questo spirito, sono stati organizzati per sabato 7 marzo due momenti di approfondimento in provincia di Bergamo con Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. L'obiettivo dell'iniziativa è sottrarre il tema della giustizia alla semplificazione degli slogan per riportarlo su un piano di discussione basato sui fatti e sulla difesa dei principi costituzionali di democrazia e uguaglianza.