Legalità in cattedra i carabinieri di Treviglio incontrano i ragazzi dell’Oberdan

I Carabinieri di Treviglio hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Oberdan per rafforzare la cultura della legalità. La presenza delle forze dell’ordine ha coinvolto i ragazzi in discussioni su sicurezza stradale e rischi legati alle sostanze stupefacenti. Durante l'incontro, i militari hanno distribuito materiale informativo e risposto alle domande degli studenti. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani a comportamenti corretti e responsabili. Alla fine dell’iniziativa, i partecipanti hanno lasciato la sala con nuove consapevolezze.

Bergamo. I Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “ Oberdan ” per promuovere la cultura della legalità, focalizzandosi su educazione stradale e prevenzione delle sostanze stupefacenti. L’incontro ha offerto un dialogo diretto per sensibilizzare i giovani sui rischi dei comportamenti irresponsabili. Nella mattinata di mercoledì 18 febbraio 2026, i Carabinieri di Treviglio, con la presenza del Comandante della Compagnia Magg. Antonio Stanizzi, il Luogotenente Luca Bencivenga, il Maresciallo Capo Calogero Di Gloria e il Carabiniere Alessandra Lipari, hanno incontrato circa 180 studenti dell’Istituto Scolastico Superiore “Oberdan” di Treviglio, delle classi prime ad indirizzo liceale e tecnico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Educazione stradale e lotta alla droga, i carabinieri di Treviglio salgono in cattedra all’I.S.S. OberdanI carabinieri di Treviglio sono saliti in aula all’Istituto Oberdan per parlare di educazione stradale e droga.

Leggi anche: Educazione alla legalità e prevenzione: i carabinieri incontrano gli studenti dell'“Antonelli”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: A lezione di legalità con i Carabinieri, al Calvi in cattedra salgono le divise; UniCal e DIA insieme per la legalità: il Procuratore Curcio sale in cattedra; Riccione, i magistrati in cattedra per gli studenti: lezione sulla legalità al Palazzo del Turismo; Oristano, carabinieri in cattedra per un progetto di educazione civica.

Alla media Rocca i carabinieri in cattedra contro il bullismoUn incontro per parlare di bullismo e cyberbullismo, ma anche di legalità e responsabilità. Alla scuola media Rocca dell’Ic Feltre il maresciallo Marco Mazzotta, della Compagnia di Feltre, ha ... amicodelpopolo.it

UniCal e DIA insieme per la legalità: il Procuratore Curcio sale in cattedraLunedì 23 febbraio, l'Aula Solano dell'Università della Calabria ospiterà un importante incontro formativo tra il Procuratore Capo di Catanzaro, Salvatore Curcio, e gli studenti di Pedagogia dell'Anti ... cosenzapost.it

Condofuri, legalità tra i banchi: i Carabinieri e il cane Puma incontrano gli studenti (Classico, mette in primo piano i protagonisti e il luogo) CONDOFURI (RC). I CARABINIERI “IN CATTEDRA” CON GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVA MARIN - facebook.com facebook