Treviglio quasi 4mila ticket non pagati sulle strisce blu nel 2025 L’amministratore unico di Treviglio Futura ai furbetti | Collaborate

L’amministratore di Treviglio Futura attribuisce l’alto numero di ticket non pagati nel 2025 alla scarsa attenzione dei cittadini, con quasi 3.820 multe lasciate scadere o non saldate. La cifra equivale a circa 11 soste irregolari ogni giorno, evidenziando un problema di rispetto delle regole nelle aree di sosta a pagamento. L’appello è a una maggiore collaborazione da parte degli automobilisti per ridurre il fenomeno. La questione resta aperta e si cerca una soluzione condivisa.

Treviglio. Sono 3.818 i ticket non pagati o scaduti rilevati nel 2025 negli stalli a pagamento della città: una media di circa 10-11 soste irregolari al giorno. A queste si aggiungono 118 infrazioni nel mese di gennaio di quest’anno, di cui 111 per mancato pagamento e 7 per sosta scaduta. A mettere in fila i dati nel corso della seduta fiume del consiglio comunale di martedì 24 febbraio è stato Stefano Sonzogni, amministratore unico di Treviglio Futura Spa, nel punto dedicato all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2026 della società controllata. Nel corso del suo intervento Sonzogni ha bacchettato l’utenza invocando collaborazione e invitando i ‘furbetti’ “ad adempiere all’impegno che si prende quando si usa uno stallo a pagamento”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

