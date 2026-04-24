Tregua in Iran missione e ok del Parlamento | l’Italia e la roadmap per Hormuz

Dopo settimane di tensioni, è arrivata una tregua duratura tra Stati Uniti e Iran. Successivamente, è stata approvata una missione internazionale con la partecipazione di diversi paesi europei e non solo. Il Parlamento ha dato il suo consenso e ha autorizzato lo stanziamento di fondi per sostenere l’iniziativa. Questi passaggi segnano una fase di rafforzamento dei rapporti tra le nazioni coinvolte.

(Adnkronos) – Prima, una tregua stabile tra Stati Uniti e Iran, poi la definizione di una missione internazionale insieme ai partner europei (e non), infine il via libera del Parlamento, accompagnato dallo stanziamento delle risorse necessarie. Una presenza navale italiana nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico globale, è oggi poco più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Volenterosi: Inghilterra e Francia guideranno missione pacifica nello Stretto“In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente... Crosetto: “Accesso a Hormuz solo dopo la tregua. Il Governo passerà dal voto del Parlamento”Guido Crosetto, ministro della Difesa, parla con chiarezza ai cittadini: «La comunità internazionale potrà accedere a Hormuz solo dopo la tregua, per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hormuz, ecco il piano dell'Italia con 4 navi: gli step, i tempi e i costi; Iran: con tregua in Libano Teheran riapre Hormuz. Volenterosi annunciano missione; Hormuz riaperto per tutta la tregua. I Volenterosi a Parigi; Bonelli e Fratoianni (AVS) Missione navale solo con mandato ONU e con tregua permanente. Tregua in Iran, missione e ok del Parlamento: l'Italia e la roadmap per HormuzAnche se la presenza navale italiana nello Stretto è oggi poco più di un’ipotesi operativa, nei palazzi della Difesa la pianificazione è già partita ... adnkronos.com Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la treguaTeheran: 'La proroga è uno stratagemma per un attacco a sorpresa'. Petrolio in rialzo. Berlino e Roma alzano il muro nell'Ue sulla sospensione dell'intesa con Israele. Tajani: 'Meglio le sanzioni ai c ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA - facebook.com facebook Iran, Trump: "Tregua tra Israele e Libano per altre tre settimane" x.com