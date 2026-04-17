Dopo la recente tregua in Libano, le autorità iraniane hanno annunciato l'apertura dello Stretto di Hormuz, consentendo il transito di tutte le navi commerciali. In contemporanea, fonti ufficiali britanniche e francesi hanno dichiarato che guideranno una missione internazionale volta a monitorare la situazione nello stretto, tentando di garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte marittime nella regione.

“In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco (la prossima settimana, ndr) sulla rotta coordinata come già annunciata dall’organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell’Iran”. Queste le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi che ha poi chiarito: “Per passare servirà il via libera dei Pasdaran e non sarà consentito il transito alle navi militari”. Poco dopo è arrivata la dichiarazione di Donald Trump che ha ringraziato per la riapertura ma specificato che “il blocco navale Usa rimarrà pienamente in vigore esclusivamente nei confronti dell’Iran, finché la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100 per cento”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Volenterosi: Inghilterra e Francia guideranno missione pacifica nello Stretto

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